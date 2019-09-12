كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأي الشيخ الشعراوي في قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل 30 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شغلت قضية الفتاة الفلسطينية "إسراء غريب" الرأي العام في الآونة الأخيرة، وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي قصتها وأصبح اسمها متداول بشكل كبير في الصحافة والإعلام وذلك بسبب مقتلها على يد عائلتها فيما يعرف بـ"قضية الشرف".

واتهمت "إسراء" من قبل عائلتها بالخروج مع خطيبها دون علمهم، مما دفع والدها وأشقائها لضربها حتى الموت.

رأي الشيخ الشعراوي في قضية إسراء غريب

وبشأن قضية تعارف الفتاة على زوجها قبل الزواج، علق الشيخ "محمد متولي الشعراوي" على أحقية الفتاة بالتعرف على زوجها قبل الزواج بالخروج معه مرة واحدة بشرط وجود محرم، وهو الشرط الذي توفر في حالة الفتاة إسراء بوجود شقيقة خطيبها معهم. موجة غضب عارمة

وتسبب موت إسراء في موجة غضب عارمة لدى مؤسسات نسوية وناشطين حقوقيين، وتحولت قضية إسراء إلى قضية رأي عام محليًا وعربيًا، وهو ما دفع عائلة الفتاة للخروج عن صمتها. قصة الفلسطينة إسراء غريب

وبدأت قصة الفلسطينة إسراء غريب البالغة من العمر 21 عاما، والمقيمة ببلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، والتي تعمل بإحدى صالونات التجميل بالمدينة، قبل بضعة أشهر حينما تقدم شاب لخطبتها، قبل أن تنتهي قصتها كجثة هامدة في مشرحة على ذمة النيابة العامة الفلسطينية. وزعم الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أن إسراء رحلت إثر تعذيب عائلتها لها عقب خروجها برفقة شاب تقدم لخطبتها قبل بضعة أشهر، بالرغم من علم والدها ووالدتها وبمرافقة شقيقته، مستندين في روايتهم على عدة معطيات، أهمها وصول الراحلة إلى المستشفى في التاسع من أغسطس الماضي، مصابة بكسر في عمودها الفقري وعدة كدمات، وهو ما صنف كدليل على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها، وفقا لما ذكرته فضائية «العربية» السعودية. اعتراف العائلة اعترفت باعتداءها على إسراء

وزعمت رواية أخرى لناشطين، أن العائلة اعترفت باعتداءها على الراحلة في منزلهم مبررين فعلتهم بأنها طريقة لاستخراج الجن منها، وأكدت الرواية أن شقيقا الراحلة وزوج أختها قاموا بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مجددًا بعد نقلها إلى المستشفى، دون أي تحرك من الفريق الطبي، في حين اكتفت إحدى الممرضات بتسجيل صوت صراخها واستغاثتها. وواصلت الرواية زعمها بأنه بعد خروج الفتاة من المستشفى، قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد بقتلها، حيث كان أول ما قام به بعد خروجها أن ضربها على رأسها، لتدخل في غيبوبة قبل أن يتوقف قلبها وتفارق الحياة. Advertisements أهل الفتاة نفوا كل الاتهامات الموجهه إليهم، بما في ذلك وجود شبهة جنائية بوفاة الفتاة أو أي كدمات على جسدها أو تضرر في أحد الأعضاء. نتائج تحقيق النيابة العامة الفلسطينية

وكشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، نتائج تحقيق النيابة العامة في قضية إسراء غريب من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله.



وأوضح الخطيب أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية. وأوضح الخطيب أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية. وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مبينا أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص وهم، "م.ص"، و"أ.غ"، و"ب.غ". وأكد أنه ثبت في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية إسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الأولى، التي جرى خلالها نقلها إلى المستشفى. سبب وفاة إسراء غريب