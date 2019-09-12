كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأي الشيخ الشعراوي في قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل 30 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهمت "إسراء" من قبل عائلتها بالخروج مع خطيبها دون علمهم، مما دفع والدها وأشقائها لضربها حتى الموت.
رأي الشيخ الشعراوي في قضية إسراء غريب
موجة غضب عارمة
قصة الفلسطينة إسراء غريب
وزعم الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أن إسراء رحلت إثر تعذيب عائلتها لها عقب خروجها برفقة شاب تقدم لخطبتها قبل بضعة أشهر، بالرغم من علم والدها ووالدتها وبمرافقة شقيقته، مستندين في روايتهم على عدة معطيات، أهمها وصول الراحلة إلى المستشفى في التاسع من أغسطس الماضي، مصابة بكسر في عمودها الفقري وعدة كدمات، وهو ما صنف كدليل على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها، وفقا لما ذكرته فضائية «العربية» السعودية.
اعتراف العائلة اعترفت باعتداءها على إسراء
وواصلت الرواية زعمها بأنه بعد خروج الفتاة من المستشفى، قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد بقتلها، حيث كان أول ما قام به بعد خروجها أن ضربها على رأسها، لتدخل في غيبوبة قبل أن يتوقف قلبها وتفارق الحياة.
أهل الفتاة نفوا كل الاتهامات الموجهه إليهم، بما في ذلك وجود شبهة جنائية بوفاة الفتاة أو أي كدمات على جسدها أو تضرر في أحد الأعضاء.
نتائج تحقيق النيابة العامة الفلسطينية
وكشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، نتائج تحقيق النيابة العامة في قضية إسراء غريب من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في رام الله.
وأوضح الخطيب أنه في نهاية التحقيقات جرى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح النائب العام الفلسطيني أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مبينا أن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص وهم، "م.ص"، و"أ.غ"، و"ب.غ".
وأكد أنه ثبت في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية إسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الأولى، التي جرى خلالها نقلها إلى المستشفى.
سبب وفاة إسراء غريب
وأشار إلى أن دخول الضحية للمستشفى في المرة الأولى كانه سببه اعتداء عنف أسرى، مضيفا أن إسراء غريب تعرضت لعنف جسدي وضغوط نفسية وأعمال شعوذة.