كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تحث إيران على معاملة المحتجزين "إنسانيًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت أستراليا طهران اليوم الخميس إلى معاملة ثلاثة مواطنين "إنسانييا" محتجزين في إيران، حيث ظهر أن اثنين من المعتقلين زوجين مدونان في رحلة برية إلى بريطانيا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس باين إنها أثارت القضايا "عدة مرات" مع نظيرها الإيراني جواد ظريف، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في الأسبوع الماضي.

وقالت: "لقد بذلت الحكومة جهودًا لضمان معاملتهم بنزاهة وإنسانية ووفقًا للمعايير الدولية"، مضيفةً أنه "لا يوجد سبب" للاعتقاد بأن عمليات الاعتقال كانت بدوافع سياسية.

وكانت جولي كينج ومقرها بيرث ومارك فيركين توثقان رحلتهما من المنزل إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار العامين الماضيين، لكنهما صمتا بعد نشر تحديثات من قيرغيزستان وباكستان منذ حوالي 10 أسابيع.

وقال بيان صدر نيابة عن أقاربهم: "تأمل عائلاتنا في رؤية مارك وجولي بأمان في المنزل في أسرع وقت ممكن".

وقبل الانطلاق، كان الزوجان قد كتبا على مدونتهما أنهما "لا يمكنهما الانتظار لتبادل كل تجاربنا وجمال جميع الوجهات والبلدان المختلفة التي سنزورها".

وجاءت أنباء الاعتقالات بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستساهم بطائرة فرقاطة وطائرة مراقبة في مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

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لكن باين قال: "أن احتجاز الزوجين وشخص ثالث - يُقال إنه بريطاني وأسترالي وأكاديمي - لا يرتبط بقضايا عالمية أوسع.

وقالت "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذه الاعتقالات مرتبطة بالقلق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني أو فرض الأمم المتحدة للعقوبات أو الأمن البحري لسلامة الشحن المدني".

وذكرت صحيفة التايمز في لندن أن كينج، الذي كان محتجزًا في سجن إيفين بطهران مع المرأة المعتقلة الأخرى، قيل لها إنها محتجزة كجزء من خطة لتسهيل تبادل الأسرى.

وقالت الصحيفة أن النساء يعتقد أنهن أول حاملات جوازات سفر بريطانية لا يحملن الجنسية الإيرانية وسجنتهن طهران في السنوات الأخيرة.

وحكم على الأكاديمي الذي درس في جامعة كامبريدج وكان يحاضر في إحدى الجامعات الأسترالية بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت الحكومة الأسترالية بتحديث نصائح السفر لإيران "لإعادة النظر في حاجتك للسفر"، و"عدم السفر" إلى المناطق القريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان.

وتضمن تحذيرًا من أن الأجانب يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي في إيران.

