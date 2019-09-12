كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الفلبيني تنتقده وتصفه بـ"المتعجرف" بسبب صفقة الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد نائب رئيس الفلبين، اليوم الخميس، زعيم البلاد، رودريجو دوتيرتي ووصفته بأنه "متعجرف" في إشارة إلى أنه سيفكر في تجاهل حكم تحكيم لصالحه بشأن نزاع إقليمي مع الصين من أجل إبرام اتفاق طاقة مشترك مع بكين.

نائب الرئيس الفلبيني التي تقود المعارضة أيضًا، وصفت بأنها غير مسؤولة للغاية، للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي،

ووصفت ليني روبريدو، التي تقود المعارضة أيضًا، بانفتاح الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، الواضح "غير المسؤول" للتنازل للصين وقبول عرضها لتطوير احتياطيات الغاز بشكل مشترك، والتي حكمت محكمة دولية على مانيلا بحق استغلالها.

وقالت "روبريدو"، في بيان، إن الدخول في أي صفقة يجب ألا يأتي على حساب دعم حقوق البلاد في بحر الصين الجنوبي.

وتم انتخاب "روبريدو"، بشكل منفصل كنائب لـ "دوتيرتي" ولم تكن رفيقته في الانتخابات. لديها علاقة فاترة مع الرئيس، الذي يسخر منها غالبًا أثناء خطبه العامة.

وقال الرئيس الفلبيني يوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، أخبره أن بكين مستعدة لتكون شريكًا للأقلية في مشروع مشترك للطاقة في منطقة Reed Bank، لكن يتعين على الفلبين أولاً أن تنحي جانبًا جائزة 2016 من قبل محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وهو حكم لا تعترف به الصين.

وقرر تفسيرها للحدود البحرية أيضًا، أن مطالبة الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي ليس لها أي أساس قانوني بموجب القانون البحري للأمم المتحدة، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لبكين.

وذكرت "روبريدو"، أن تصريحات "دوتيرتي" كانت "مخيبة للآمال بشدة"، وقالت إن الدستور الفلبيني سمح بالفعل بالشراكات مع الشركات الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد، دون الحاجة لتقديم تنازلات.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانو، في مؤتمر صحفي دوري، إن قرار التحكيم لا يزال يخضع للمحادثات بين البلدين، مضيفًا، أنه في الوقت نفسه، يمكن للدول التركيز على العناصر التي يمكن أن تكون ذات منفعة متبادلة.

منذ توليه منصبه في العام 2016، سعى "دوتيرتي" لعلاقات أكثر دفئًا مع الصين، وتجنب النقد أو المواجهة مع بورصة بكين للحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض ومنح واستثمارات، لم يصل الكثير منها بعد.

وقال وزير الخارجية السابق، ألبير ديل روساريو، الذي كان من بين من سعى للتحكيم، إن "دوتيرتي" لا يحتاج إلى التخلي عن أي شيء.

وأضاف ديل روساريو: "أن الخروج بنشاط اقتصادي في منطقتنا الاقتصادية الخالصة لا يتطلب بالضرورة إلغاء قرار التحكيم وتعطيل العمل بالدستور".

وحذر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، في افتتاح مركز تشن يى آجفنتشرز لتجهيز الأرز في ألانجالانج، - مضرب الأرز في الفلبين -، في يوليو، واشنطن من عواقب محتملة في حالة اندلاع صراع مع بكين حول بحر الصين الجنوبي.

وقال "دوتيرتي"، في إشارة إلى معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين: "هناك دومًا أمريكا تدفعنا وتحثنا [...] مما يجعلني الطعم. ما رأيكم أيها الفلبينيين، ديدان الأرض؟ الآن أقول، لقد أحضرت طائراتكم وقواربكم إلى بحر الصين الجنوبي. أطلق الطلقة الأولى ونحن هنا خلفك. امض قدمًا، هيا بنا نحارب. لدينا اتفاقية مشتركة مع الولايات المتحدة، لذلك دعونا نحترمها. هل تريد مشكلة؟ حسنا لنفعل هذا".

كما حذر من أنه: "لا يمكننا أبداً كسب حرب مع الصين. إذا اندلعت الحرب، سوف أنسحب"، معربًا عن أمله في أن بكين "لن تطرف الأمور".

وانتقد "دوتيرتي" منتقديه، بمن فيهم القاضي أنتونيو كاربيو، مساعد وزير العدل السابق، ووزير الخارجية السابق ألبرت ديل روساريو، وأمين المظالم السابق كونشيتا كاربيو موراليس، بسبب انتقاده لسياسته تجاه الصين.