كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعاقب مواطنة صينية "اقتربت" من الرئيس ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المدعي العام الفيدرالي الأمريكي، بيانًا أدان فيه شابة صينية، أُوقفت قبل نحو 6 أشهر في مجمع "مارا لاغو" المملوك للرئيس، دونالد ترامب، في فلوريدا، بتهمة التسلل إلى موقع محظور على العامة والإدلاء بإفادة كاذبة.

ووفقا للبيان، ما زالت دوافع فعلة جانغ يوجينغ (33 عاما) غير معروفة، وسيتم تحديد العقوبة المترتبة عليها في 22 نوفمبر. وهي تواجه احتمال السجن حتى 5 سنوات.

وفي 30 مارس، وصلت الشابة إلى مدخل مجمّع مارالاغو حيث كان الرئيس ترامب يمضي عطلة نهاية الأسبوع، وكانت تحمل معدات تقنية متطورة بينها 4 هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر وقرص صلب.

واستفادت الشابة من وجود شخص يحمل اسمها ضمن قائمة الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى حوض السباحة ومن عائق اللغة، واجتازت هذا الحاجز قبل نقلها بعربة غولف إلى الداخل.

ولم تقترب من الرئيس الذي كان يلعب الغولف في جزء آخر من النادي.

والتهمة التي وجهت إلى جانغ لا ترتبط بالتجسس بل بتقديم إفادة كاذبة لدى الشرطة الفيدرالية بشأن أسباب وجودها.

وفي وقت لاحق، قالت إنها تريد المشاركة في سهرة كانت إقامتها مقررة في المجمع، فيما كانت تعلم قبل مغادرتها الصين أن هذا الحدث قد ألغي.

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وقالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، بحسب وكالة رويترز.

وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، للصحفيين اليوم، إن بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية، بحسب الوكالة.

وتابع قائلا في إفادة أسبوعية "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات".

وقال قاو مجددا إن لدى الصين إجراءات انتقامية "وفيرة" إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء.

وأضاف "نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة".