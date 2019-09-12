كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" ينفي الكذب على الملكة إليزابيث بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، الكذب على الملكة إليزابيث بسبب أسباب تعليق البرلمان البريطاني بعد أن قضت محكمة بأن قراره غير قانوني ودعا المعارضون إلى استدعاء النواب لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن فاز "جونسون" بالوظيفة العليا في يوليو، انفجرت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشراسة أكبر، تاركة المستثمرين والحلفاء في حيرة من مجموعة من القرارات التي دفعت بنهاية النظام السياسي المستقر مرة واحدة.

وتم تأجيل البرلمان - تعليقه - يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر، وهي خطوة قال معارضو "جونسون" إنها تهدف إلى إحباط محاولاتهم لفحص خططه لمغادرة الاتحاد الأوروبي والسماح له بالدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر.

وقضت محكمة الاستئناف العليا في اسكتلندا يوم أمس الأربعاء، أن الإيقاف لم يكن قانونيًا وكان يهدف إلى تحفيز المشرعين، مما دفع المعارضين للتشكيك فيما إذا كان "جونسون" قد كذب على الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم في الحكم، والتي يجب عليها أن تأمر رسميًا بالاختصاص.

وقال "جونسون" عندما سُئل عما إذا كان قد ضلل الملكة، التي تحظى باحترام واسع لأكثر من 67 عامًا من الخدمة المتفانية التي بقيت خلالها فوق السياسة، "بالتأكيد لا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن الجلسة الحالية للبرلمان أطول من أي دورة منذ الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر، موضحًا، أن المشرعين سيكون لديهم متسع من الوقت لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر.

وذكر "جونسون"، أنه تم تعليق البرلمان للسماح للحكومة بتقديم برنامجها التشريعي.

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مع مرور أقل من 50 يومًا على موعد مغادرة المملكة المتحدة، تخوض الحكومة والبرلمان نزاعًا حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع نتائج محتملة تتراوح من المغادرة دون صفقة إلى استفتاء آخر.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا صفقة" يمكن أن يصدم طرق التجارة عبر القنوات، ويعطل إمدادات الأدوية والأطعمة الطازجة بينما تنتشر الاحتجاجات في جميع أنحاء بريطانيا، وفقًا لأسوأ سيناريو صدر على مضض من قبل الحكومة يوم الأربعاء.

وتشكل افتراضات "عملية يلوهامر"، التي تم إعدادها قبل ستة أسابيع بعد أيام فقط من تولي "جونسون" منصب رئيس الوزراء، أساس التخطيط الحكومي للخروج بدون صفقة.

"ثغرات خطيرة"

قال "جونسون"، مرارًا، إنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي لإزالة الدعم الحدودي الأيرلندي، وهي اتفاقية تأمين لمنع عودة الضوابط الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. يخشى المشرعون البريطانيون من أن الدعم سيغلق المملكة المتحدة في مدار الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، إن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل إيجابي إذا غيرت الحكومة البريطانية موقفها في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

لكن "كوفيني" أضاف أن هناك "فجوات كبيرة" بين المقترحات البريطانية وما ستنظر فيه أيرلندا والاتحاد الأوروبي. وقال إن تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا يساعد في جعل النقاش البريطاني "أكثر صدقاً".

ورفضت المحكمة العليا في بلفاست، اليوم الخميس، قضية تدعي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يتعارض مع اتفاق ايرلندا الشمالية للسلام لعام 1998.