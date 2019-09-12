كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو في تحريض غير مسبوق ضد العرب: "يريدون تدمير إسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نشطاء اليمين الإسرائيليون حملة تحريض غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد العرب.

كما شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحملة ودعا الناخبين، من خلال صفحته على فيسبوك، إلى تجنب الحكومة اليسارية حيث قال، العرب يريدون تدميرنا جميعًا - نساء وأطفال ورجال - والسماح لإيران أن تصبح نووية سوف يقتلنا ".

ووافق المراقبون على أن تصرفات نتنياهو الأخيرة كانت نتيجة لتوتره الشديد لأن فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة هي الأقل على الإطلاق.

وقالوا إنه يستخدم كل الوسائل الممكنة في هذه المعركة الانتخابية لتجنب السجن.

وفي غضون ذلك، حاول نتنياهو أيضًا تجنب تصوير زعيم حزب القائمة المشتركة أيمن عودة الذي استخدم كاميرا هاتفه المحمول لمواجهة نتنياهو عن كثب.

وغضب رئيس الكنيست يولي إدلشتاين بسبب تحرك عودة ونزعه من القاعة. كما كلف حارسًا شخصيًا لحماية نتنياهو داخل الكنيست حتى لا يتمكن أي نائب آخر من الاقتراب منه.

وقد حدث هذا اليوم الأربعاء خلال المناقشة الفاشلة الثانية، التي بدأها حزب الليكود. وعقدت الجلسة لمناقشة مشروع قانون يتطلب وضع كاميرات في صندوق الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم.

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وللمرة الثانية خلال يومين، أسقطت الجمعية العامة للكنيست مشروع القانون، الذي حصل على 58 صوتًا فقط من 61 صوتًا المطلوبة.

وقد امتنع 62 عضوًا عن التصويت عمدا عن التصويت.

وصاغ مشروع القانون وزير العدل "أمير أهانا" ووزير الداخلية "أريه ديري" لمراقبة صناديق الاقتراع في البلدات العربية، بزعم أنها معروفة بتزوير الانتخابات.

وكلاهما تجاهل حقيقة أن عملية الاحتيال التي كشفت عنها الشرطة في 29 صندوقًا كانت في الغالب لصالح الليكود.

وعارض مشروع القانون النائب العام "أفيشاي ماندلبليت" والمستشار القانوني للكنيست "عيال ينون"، مؤكدًا أنه غير دستوري.

وعارضت جميع أحزاب المعارضة مشروع القانون، بما في ذلك حزب وزير الدفاع "أفيغدور ليبرمان" اليميني، الذي قال إنه يحفز الفوضى في الانتخابات.

ومع ذلك، حضر نتنياهو جلسة المناقشة التي ألقى خلالها خطابًا يحرض على العرب ويهاجم ليبرمان في نفس الوقت.

