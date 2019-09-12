بعد أيام من فاجعة دمشان.. مطر ورعد من جديد في الراشيدية ومدن الشرق

بعد أيام من فاجعة واد دمشان، نواحي مدينة الراشيدية، حيث انقلبت حافلة، مخلفة مقتل 17 شخصا، ينتظر أن تعرف المنطقة من جديد، اليوم الخميس، زخات مطرية رعدية.
وفي ذات السياق، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية قوية من المستوى البرتقالي، من الساعة 14.00 إلى الساعة 24.00 من اليوم، في عدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية ستهم أقاليم ميدلت، وفكيك، وبولمان، والراشيدية، وفي المرتفعات.
وأضافت المديرية أنه من المحتمل أن تهم زخات مطرية هذه الليلة أقاليم جرادة، وتاوريرت، وكرسيف، ووجدة، وبركان.
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