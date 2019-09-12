صعود أسعار النفط وخام برنت عند 61.04 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط، الخميس، لتعوض بعض الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في نحو عام. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 61.04 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 56.03 دولار للبرميل.



جاء هذا الارتفاع بعدما قررت الصين إعفاء أدوية أميركية لعلاج السرطان ومنتجات أخرى من الرسوم الجمركية وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات. جاء هذا الارتفاع بعدما قررت الصين إعفاء أدوية أميركية لعلاج السرطان ومنتجات أخرى من الرسوم الجمركية وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات.

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