الموارد المائية في الانبار تعلن اتخاذ تدابير احترازية بشأن ارتفاع الخزين المائي

أعلن مدير الموارد المائية في محافظة الانبار اياد عبد العزيز الدليمي، الخميس، عن اتخاذ تدابير احترازية جراء ارتفاع خزين بحيرتي حديثة والحبانية.
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموارد المائية في الانبار ابلغت الدوائر المعنية بضرورة اتخاذ اجراءات احترازية وابلاغ الساكنين بالقرب من ضفاف نهر الفرات وبحيرة الحبانية شرقي مدينة الرمادي، بضرورة اخذ الحيطة والحذر لتدارك اي طارئ".
وأضاف الدليمي، أن "الدائرة المعنية اتخذت اجراءات سريعة تمثلت بتحويل التصاريف المائية من بحيرة سد حديثة الى مؤخر سد الرمادي في خطوة تهدف الى تصريف كميات المياه الزائدة الى سد الرمادي ضمن خطة الدائرة المعنية للسيطرة على عملية تصريف المياه وفق الخطة المرسومة لها"، مبينا أن "القوات الامنية المتمركزة بالقرب من ضفاف نهر الفرات وبحيرة الحبانية اتخذت ايضا اجراءات مماثلة".
وأضاف الدليمي، أن "الدائرة المعنية اتخذت اجراءات سريعة تمثلت بتحويل التصاريف المائية من بحيرة سد حديثة الى مؤخر سد الرمادي في خطوة تهدف الى تصريف كميات المياه الزائدة الى سد الرمادي ضمن خطة الدائرة المعنية للسيطرة على عملية تصريف المياه وفق الخطة المرسومة لها"، مبينا أن "القوات الامنية المتمركزة بالقرب من ضفاف نهر الفرات وبحيرة الحبانية اتخذت ايضا اجراءات مماثلة".
يشار الى أن وزارة الموارد المائية دعت، حكومة الانبار الى تحذير المواطنين الساكنين على ضفاف نهر الفرات بسبب ارتفاع مناسيب مياه النهر.
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