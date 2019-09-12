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القوة الجوية يتعاقد مع مدافع الإسماعيلي

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2019-09-12 | 15:15

القوة الجوية يتعاقد مع مدافع الإسماعيلي

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وصل القوة الجوية لاتفاق نهائي مع محترف الإسماعيلي، الغاني ريتشارد بافور، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وقال مدير الفريق مهدي جاسم، إن الإدارة أكملت إجراءات حصول اللاعب على تأشيرة دخول الأراضي العراقية.

وبين أن المدرب أيوب أوديشو طالب بضم قلب دفاع، وتم الاتفاق مع ريتشارد وننتظر التحاقه بالفريق لتكتمل صفوف القوة الجوية، تحضيرا لمواجهة فريق أمانة بغداد في انطلاق الدوري.


وأوضح أن اللاعب السوداني بكري المدينة من المفترض أن يصل بغداد، الثلاثاء المقبل، حيث تأخر بسبب سفر مدير أعماله خارج السودان.

يشار إلى أن القوة الجوية سبق وأن جدد تعاقده مع المحترف السوري زاهر ميداني مع بداية الميركاتو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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