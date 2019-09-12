القوة الجوية يتعاقد مع مدافع الإسماعيلي

وقال مدير الفريق مهدي جاسم، إن الإدارة أكملت إجراءات حصول اللاعب على تأشيرة دخول الأراضي العراقية.

وبين أن المدرب أيوب أوديشو طالب بضم قلب دفاع، وتم الاتفاق مع ريتشارد وننتظر التحاقه بالفريق لتكتمل صفوف القوة الجوية، تحضيرا لمواجهة فريق أمانة بغداد في انطلاق الدوري.



وأوضح أن اللاعب السوداني بكري المدينة من المفترض أن يصل بغداد، الثلاثاء المقبل، حيث تأخر بسبب سفر مدير أعماله خارج السودان.

يشار إلى أن القوة الجوية سبق وأن جدد تعاقده مع المحترف السوري زاهر ميداني مع بداية الميركاتو.