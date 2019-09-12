الحشد الشعبي يعلن صد تعرض لـ'داعش' في جبال مكحول

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" في جبال مكحول بصلاح الدين.
وقال الحشد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحشد الشعبي صد تعرضا لعصابات داعش في جبال مكحول"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى عن صد هجمات لمسلحين في مناطق عدة من العراق.
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