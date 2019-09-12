اخبار العالم

مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-09-12 | 15:09

مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد

982 مشاهدة

أعلن ، اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة عضلية.
وقال النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته".

وبذلك سيصبح المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، في ورطة كبيرة، بالنظر إلى تلاحم المباريات وأهميتها.


وسيخوض الفريق مواجهة ليفانتي السبت المقبل، في الليجا، وبعدها سيذهب إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وانضم الكرواتي للثنائي إيسكو وماركو أسينسيو، في قائمة مصابي ريال مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا