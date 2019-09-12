مودريتش يدخل مستشفى ريال مدريد

2019-09-12 | 15:09
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أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة عضلية.
وقال النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته".
وبذلك سيصبح المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، في ورطة كبيرة، بالنظر إلى تلاحم المباريات وأهميتها.
وسيخوض الفريق مواجهة ليفانتي السبت المقبل، في الليجا، وبعدها سيذهب إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري الأبطال.
وبذلك سيصبح المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، في ورطة كبيرة، بالنظر إلى تلاحم المباريات وأهميتها.
وسيخوض الفريق مواجهة ليفانتي السبت المقبل، في الليجا، وبعدها سيذهب إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري الأبطال.
وانضم الكرواتي للثنائي إيسكو وماركو أسينسيو، في قائمة مصابي ريال مدريد.
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