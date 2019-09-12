رئاسة البرلمان تتفق مع منظمة المانية على عقد دورات خاصة بإعداد الموازنة

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان ، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير اتفق مع منظمة فريدرج ايبرت الالمانية على عقد دورات خاصة بإعداد الموازنة ومحاربة الفساد وتفعيل الجانب الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مؤكدا اهمية التعاون مع المنظمات الدولية في وضع برامج ورؤى وسياسات من شانها تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق وتفعيل قوانين العدالة الانتقالية .وبحسب البيان، فقد بحث الكعبي خلال استقباله في مكتبه اليوم، وفد من منظمة فريدرج ايبرت الألمانية ، تطوير القدرات البرلمانية والتعاون في المجالات ذات العلاقة .

ونوه الكعبي إلى ان المناخ العراقي بات ملائما جدا الان لعمل جميع المنظمات الدولية الفاعلة وعقد الشراكة معها في اغلب المجالات سيما فيما يخص تقوية الخبرات في مجال حرفنة صياغة التشريعات و تنشيط عمل المؤسسات الدستورية الرقابية ، مشددا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة خلال الدورة النيابية السابقة .

