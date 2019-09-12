الملك سلمان يهاتف عباس لإدانة عزم نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن إدانة المملكة العربية السعودية عزم الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ من الضفة الغربية.



وأكد العاهل السعودي -خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس- أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.

كان نتنياهو تعهد بالشروع في ضم "غور الأردن" وشمالي البحر الميت والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقرر أن تُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

عقب ذلك أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، الثلاثاء الماضي، شدد خلاله على أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا، وتصعيد بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

كما أكد البيان أن هذا الإعلان من شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.