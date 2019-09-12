وزير أمريكي: لا ترتيبات حاليا للقاء يجمع ترامب وروحاني

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إنه لا توجد خطط حاليا لدى الإدارة الأمريكية لترتيب لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وأضاف منوتشين، خلال تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران.

وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن لقاء مرتقب بين ترامب وروحاني، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات تتم بين واشنطن وطهران، استعدادا للقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤها في منتصف شهر سبتمبر الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة.

وانسحبت واشنطن، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.

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ووصف ترامب، حينها، الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ؛ حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها.

وخلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماع مجموعة السبع، قال ترامب إنه سيعمل بكل قوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بخلاف وقف التجارب الصاروخية.

وأشار ترامب إلى إمكانية عقد لقاء مع نظيره الإيراني، قائلا إنه يجب أن يتم في حالة توفر الظروف الصحيحة.