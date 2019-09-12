الخزانة الأمريكية: مستمرون في حملة “الضغوط القصوى” على إيران

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في حملة “الضغوط القصوى” على إيران، وذلك بعد أيام من مغادرة جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وأضاف “منوتشين” في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية، أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، لكنه كرر أن ترامب منفتح على لقاء روحاني دون شروط مسبقة.