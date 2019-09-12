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السعودية.. وزير الطاقة يحدد إنتاج النفط حتى نهاية 2019

الخميس 12 سبتمبر 2019

الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الخميس، أن المملكة مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو 7 ملايين برميل يوميا.



ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/آذار 2020 في مسعى لإحداث توازن في أسواق النفط.

وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.

وذكر وزير الطاقة السعودي أن المحادثات مع الكويت بخصوص استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين "إيجابية"، وإن هناك إرادة سياسية لتسوية المسائل ذات الصلة.

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وتابع أن الأمور ستتضح خلال شهرين وأن حصة السعودية من الإنتاج ستبقى ضمن هدفها المحدد في اتفاق أوبك.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج في هذه الحقول منذ أكثر من 4 سنوات؛ ما خفض الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وفي وقت سابق من صباح الخميس، تعهد وزيرا النفط العراقي والنيجيري بخفض إنتاج النفط للامتثال للمستوى المستهدف لإنتاج البلدين في اتفاق أوبك، وفقا لبيان صادر عن أوبك.

وذكر البيان أنه من المهم أن تصل جميع الدول إلى الالتزام الكامل بالتخفيضات، مشيرا إلى أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما زالت فوق متوسط 5 سنوات.

ولفت إلى أن مراقبة السوق مستمرة حتى اجتماع أوبك المقبل في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن توترات التجارة والضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي لا تزالان مستمرتين.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن المملكة ستواصل طوعا خفض إنتاج النفط بقدر يفوق المتفق عليه داخل تحالف أوبك+.

وأضاف الوزير أن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.