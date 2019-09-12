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أردوغان يستخدم اللاجئين السوريين لتهديد أوروبا
الخميس 12 سبتمبر 2019
اردوغان
كتب
أماني عزام
قال أحمد حاج منصور، السياسي الكردي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تارة يظهر نفسه بأنه الحريص الوحيد على حماية اللاجئين السوريين في تركيا وتارة يظهر لهم بأن البلديات التي خرجت من يد حزبه أصبحت تطرد السوريين من مدنها وبلغة واضحة صرح بأن أعداد اللاجئين السوريين في تزايد ولا يمكن لحكومته تحمل المصاريف وادعى بأن المبالغ المدفوعة من أوربا لا تكفي هؤلاء.
وأشار "منصور" في تصريح خاص، أن اللاجئين السوريين يعيشون بحالة مزرية وفي طروف صعبة جداً، لافتًا إلى أن أردوغان قال أن أوربا لو لم تدفع التزاماتها سيضطر أردوغان الى فتح الحدود للاجئين، مضيفًا:"بالطبع أوربا تعرف جيداً ما يقصده أردوغان من فتح الحدود فبعد كل تهديد لاردوغان بفتح الحدود وجدنا عمليات ارهابية حدثت في باريس ولندن وبروكسل فالجميع يعرف أن تركيا اصبحت خزاناً من الارهابيين المدربين". ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد الضغط على أمريكا بقبول استقبال اللاجئين السوريين في المنطقة الآمنة مع الحدود التركية في شرقي الفرات، ولكن أمريكا ترفض بشكل قاطع مسألة توطين السوريين من المناطق السورية من خارج منطقة شرق الفرات.
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