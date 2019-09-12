شكرا لقرائتكم وزير الخزانة الأميركي: واشنطن مستمرة بالضغط على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخزانة الأميركي، الخميس، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال ستيفن منوتشين، في مقابلة مع شبكة "CNBC"، إن واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران.

وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون "خطيرا جدا" عليها، وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترمب: "لا أسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة "الضغوط القصوى" على إيران "سنرى ما سيحدث".

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جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بين مستشار الأمن السابق جون بولتون وترمب حول تخفيف العقوبات على إيران، حيث عارض بولتون الفكرة بشدة.

هذا وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة.

تقدم مفيد

وفي ملف الصين، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن مفاوضي التجارة الأميركيين يرغبون في تحقيق "تقدم مفيد" في المحادثات المقبلة مع الصين.

وصرح منوتشين أن واشنطن وبكين ستعقدان في البداية محادثات على مستوى وكلاء الوزراء لضمان إحراز المسؤولين الكبار الذين سيلتقون لاحقا تقدما نحو التوصل إلى حل، محذرا من أن الرئيس دونالد ترمب لن يقبل إلا باتفاق جيد ومستعد لزيادة الرسوم الجمركية عند الضرورة.