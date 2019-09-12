ريابكوف حذر من خطر اندلاع حرب نووية

حذر مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من "خطر اندلاع حرب نووية، عقب تزعزع الاستقرار الاستراتيجي الدولي"، موضحاً أن "معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" الموقعة عام 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا على وشك الانتهاء".
ولفت إلى ان "الولايات المتحدة الاميركية تقول إنها ليست مستعدة لمفاوضات جديدة بخصوص معاهدة "نيو ستارت"، مشيراً إلى أن "روسيا منفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي".
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