ريابكوف حذر من خطر اندلاع حرب نووية

حذر مساعد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ من "خطر اندلاع حرب نووية، عقب تزعزع الاستقرار الاستراتيجي الدولي"، موضحاً أن "معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" الموقعة عام 2010 بين ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ على وشك الانتهاء".

ولفت إلى ان "​الولايات المتحدة الاميركية​ تقول إنها ليست مستعدة لمفاوضات جديدة بخصوص معاهدة "نيو ستارت"، مشيراً إلى أن "روسيا منفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي".