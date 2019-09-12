الملك السعودي: الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ"، مؤكداً أن "قرار نتانياهو يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة".
وشدد على "الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
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