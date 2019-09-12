الملك السعودي: الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، أن "الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ"، مؤكداً أن "قرار نتانياهو يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب ​الشعب الفلسطيني​ ستكون مرفوضة".

وشدد على "الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، و​السعودية​ لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".