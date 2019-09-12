وزير النفط العراقي: سنواصل استيراد الغاز من إيران

أكد وزير ​النفط​ ​العراق​ي ​ثامر الغضبان​ أن "العراق سيواصل استيراده للغاز من ​ايران​"، مشدداً على "موقف العراق من استيراد ​الغاز​ الايراني"، مبينا ان "الفرصة ضئيلة لإعادة فتح خط أنابيب تصدير عبر ​السعودية​".

ولفت إلى ان "العراق مازال يسعى إلى استكشاف الغاز في صحرائه الغربية نظراً لما تحويه المنطقة من احتياط محتمل، كاشفا عن توقيع عقد مع شركة روسية بخصوص منطقة إمتياز للتنقيب عن الغاز".