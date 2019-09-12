وزير الخزانة الأميركي: مستمرون حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران

أكد وزير الخزانة الأميركي ​​ستيفن منوتشين​ أن "​واشنطن​ لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على ​إيران​".

من جهة أخرى، كشف منوتشين أن "لا خططا حاليا للقاء بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الايراني ​حسن روحاني​".