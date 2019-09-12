أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران".
من جهة أخرى، كشف منوتشين أن "لا خططا حاليا للقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الايراني حسن روحاني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: مستمرون حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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