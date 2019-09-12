بوصعب: ابلغنا من وزير المال أنه تم وضع 15 مليار بتصرف متعهدي الجيش

لفت وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "إننا ابلغنا من وزير ​المال​ أنه تم وضع 15 مليار بتصرف متعهدي ​الجيش​"، مشيراً إلى أن "الاعتراض القواتي كان كيف يعين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة من خارج الديوان عندها تدخل رئيس الحكومة ليقول ان لا سنياً في الديوان ولا شيعياً ليرد القوات ان اعتراضهم على المسيحي وتدخلت حينها وسألت اذا كان القوات يعترضون فقط على المسيحي".

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