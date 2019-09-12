جريصاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: التعيينات القضائية التزمت بالنصوص الدستورية بحرفيتها

اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ ان "مجلس الوزراء اقر ​التعيينات القضائية​ فعين القاضي سهيل عبود رئيساً ل​مجلس القضاء الاعلى​، و​غسان عويدات​ نائباً عاماً تمييزاً، فادي الياس رئيس ​مجلس الشورى​ الدولة، رلى جدايل مديرة عامة ل​وزارة العدل​ وجويل فواز رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومحمد بدران رئيساً ل​ديوان المحاسبة​، كما تم تعيين القضاة جمال محمود وخالد عكاري والهام بستاني وبسام وهبي وعبد الرحمان ناصر رؤساء غرف في ديوان المحاسبة "، مشيرا الى ان "وزراء حزب القوات اللبنانية إعترضوا على احد الاسماء "، مؤكدا ان "التعيينات القضائية التزمت بالنصوص الدستورية بحرفيتها">

ولفت جريصاتي الى ان "مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة موضوع المؤسسات العامة لتفعيلها او دمجها ووافق على خطة العمل الوطنية بتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام".

وأعلن ان "مجلس الوزراء أخذ علما بفوز حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات الفرعية في صور"، مشيرا الى ان "مشروع قانون الموازنة سيوزع بصورة مستعجلة وستخصص جلسة لمناقشتها ضمن المهل الدستورية".