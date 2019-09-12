الحسن: الاتفاق على اجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة بـ 27 تشرين الاول

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح لها بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "إنني سأعلن فوز ​حسن عز الدين​ ب​الانتخابات الفرعية​ لصور وتمّ الاتفاق على تحديد السابع والعشرين من تشرين الاوّل موعدا للانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة".

وكان مجلس الوزراء قد اخذ علما خلال الجسلة بقرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات الفرعية في ​قضاء صور​.