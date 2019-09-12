التقى سفير فلسطين في ​لبنان​ ​أشرف دبور​، المفوض العام لـ"​الاونروا​" ​بيير كرينبول​ وجرى خلال اللقاء استعراض للظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيينفي لبنان والتزام "الاونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاههم. كما تم التطرق الى الازمة المالية التي تواجهها الاونروا والجهود الحثيثة من قبل الوكالة و​القيادة​ الفلسطينية لتوفير التمويل اللازم لها للاستمرار بعملها في كافة اماكن تواجدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبور التقى المفوض العام للاونروا بيير كرينبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.