وهاب: التعيينات القضائية الجديدة ضوء في النفق والأسماء ممتازة

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​التعيينات القضائية​ ​الجديدة​ ضوء في النفق والأسماء ممتازة. والمهم أن نترك المجال للقضاء ليستعيد مصداقية أفقده إياها قضاة كانوا ألعوبة بيد السياسيين ك​سمير حمود​ وأمثاله".

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