خليل: ما يتم تداوله حول اموال تغذية الجيش غير صحيح

اكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "خلافا لكل ما يتم تداوله حول اموال تغذية ​الجيش​، على المهتمين مراجعة الادارات المعنية ليكتشفوا ان الأمر غير صحيح"، مشددا على ان "الأموال تحول بشكل طبيعي، ومطالبة بعض التجار تتعلق بأموال سابقة احتاجت الى إجراءات وفق الأصول".



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