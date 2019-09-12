قوى الامن: توقيف عدد من المطلوبين للقضاء بتهم مخدرات بزوطر الشرقية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الجنوب​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول وجود عدد من المطلوبين في محلة ​زوطر الشرقية​، على الأثر قامت قوة من هذا المكتب ب​مداهمة​ مكان تواجدهم واوقفت كل من ح. د. من مواليد 1978 لبناني الجنسية، ا. ج. من مواليد 1992، لبناني الجنسية وع.ع. من مواليد ١٩٨٦، فلسطيني الجنسية وم. ح. من مواليد 1977، لبناني الجنسية وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب 4 ملاحقات قضائية بجرائم​محاولة قتل​ عسكريين وتأليف منظمة إجرامية وعصابة إرهابية،حيازة اسلحة وذخائر حربية، تهديد،تحقير رجال الامن والنيل من مكانة ​الدولة​ والثاني بحقه 3 ملاحقات قضائية بجرائم محاولة قتل، ضرب وتسبب بإيذاء،تحقير رجال الامن وتهديد، وضبط بحوزته 12 غ من مادة ​حشيشة الكيف​، مسدس حربي مع 15 طلقة صالحة للاستعمال، حقيبة تستخدم في ترويج المخدرات والثالث مطلوب للقضاء بجرم تهديد ب​السلاح​ وجرى ضبط 3 سيارات كما أودعوا مع المضبوطات ​القضاء​ المختص بناء على إشارته".

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