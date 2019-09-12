موظفو شركة ألفا يعتصمون احتجاجاً على المماطلة بإقرار حقوقهم المكتسبة

نفّذ موظفو ​شركة ألفا​ ظهر اليوم اعتصاماً سلمياً تحذيرياً امام مبنى الشركة في ​الدكوانة​، وذلك احتجاجاً على المماطلة من الوزارة المعنية بإقرار الحقوق المكتسبة للموظفين، واعلنوا ان هذه الخطوة، أولى تحذيرية.

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