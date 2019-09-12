اللواء ابراهيم عرض مع كوبيش التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبحث معه الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.
كما التقى اللواء ابراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري وعرض معه ملف النازحين السوريين وقضايا مشتركة.
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