اللواء ابراهيم عرض مع كوبيش التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش وبحث معه الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القائم بين ​الأمن العام​ ومؤسسات ​الأمم المتحدة​.

كما التقى اللواء ابراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني ​نصري خوري​ وعرض معه ​ملف النازحين السوريين​ وقضايا مشتركة.