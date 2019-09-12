قائمقام حاصبيا زار قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل معزيا بوفاة أحد الجنود الإسبان

قام قائمقام ​حاصبيا​ احمد الكريدي برفقة رئيسي بلديتي شويا عصام الشوفي و​راشيا الفخار​ سليم يوسف بزيارة قائد القطاع الشرقي في ​اليونيفيل​ الجنرال رافاييل كوليميرو مارتينز للقيام بواجب التعزية بوفاة احد جنود ​الكتيبة الاسبانية​ الاسبوع الفائت بسكتة قلبية في مقر قيادة الكتيبة الاسبانية في سهل بلاط.

ولفت الكريدي الى أن الزيارة تاتي للتأكيد على عمق العلاقة المتينة بين ​اليونفيل​ والسكان المحليين في هذه المنطقة.

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