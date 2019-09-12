بحث رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ وعدد من الدول، حيث استقبل لهذه الغاية على التوالي ​السفير الهندي​ الجديد سهيل أجاز خان، سفيرة مملكة ​النروج​ ليني ستانسيت وسفير جمهورية تشاد الامين الدودو عبدالله يرافقه قنصل ​التشاد​ في لبنان غازي عساكر .

وكان بري قد عرض اﻻوضاع المالية واﻻقتصادية خلال استقباله عضو لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​أحمد صفا​، والنائب المنتهية وﻻيته لحاكم ​مصرف لبنان​ الدكتور محمد بعاصيري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري يعرض اﻻوضاع المالية مع عضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا والتقى عددا من السفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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