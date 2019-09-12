تقدم المحامي جوزيف أبو فاضل بوكالته عن السيد مرعي بو مرعي بشكوى ضد الصحافية هاجر كنيعو وموقع "​العربية نت​" وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً بجرائم نشر ​أخبار​ خاطئة وكاذبة والقدح والذم والتشهير معرّضين سمعة المدعي رجل الأعمال السيد مرعي بومرعي وعائلته وشركاته والباخرة اللبنانية السياحية " أورينت كوين " وطاقمها للاساءة والخطر .

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كانت هذه تفاصيل خبر المحامي أبو فاضل يدعي على العربية نت والصحافية هاجر كنيعو بموضوع اورينت كوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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