الحسن وجهت كتابا الى رئيس مجلس النواب عن فوز عز الدين بالتزكية في صور

وجهت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ كتابا اليوم الى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ابلغته فيه بفوز المرشح حسن محمد علي عزالدين عن المقعد الشيعي الشاغر في الدائرة الصغرى في صور.

وجاء في الكتاب، ان "استنادا إلى النصوص القانونية التي ترعى ​الانتخابات النيابية​ الفرعية،

وبعد أن تقدمت المحامية الأستاذة بشرى أيوب خليل بتاريخ 6/9/2019 بطلب قانوني مصدق لدى كاتب العدل تعلن فيه رجوعها عن الترشح وتنازلها عن حقها في الطعن بهذه الانتخابات لدى مجلس الدستوري وأي مرجع آخر له الحق بالنظر بالطعن بنتائج الانتخابات النيابية، وحيث أن المرشح حسن محمد علي عزالدين يصبح المرشح الوحيد، وبعد أن اخذ ​مجلس الوزراء​ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019 علما بقرار وزير الداخلية والبلديات، فإننا نبلغكم بفوز المرشح حسن محمد علي عزالدين عن المقعد الشيعي الشاغر في الدائرة الصغرى في صور".

وكانت الحسن اطلعت مجلس الوزراء اليوم على حيثيثات "جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عليها" واعلان تبعا لذلك فوز المرشح الوحيد بالتزكية.