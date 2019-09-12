إنقاذ من عرض المتوسط.. مروحية تنتشل امرأة حامل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عملية سابقة قامت بها القوات المالطية لإنقاذ أم وجنينها

ورفعت مروحية الزوجين من "أوشن فايكنغ"، وهي سفينة إنقاذ بحرية تديرها منظمتا "إس أو إس ميديترانيه" و"أطباء بلا حدود"، بعد أن طلبت السفينة الإجلاء الطبي للسيدة الحامل، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت إركينالب كيسيكلي، منسقة مشروع أطباء بلا حدود، إن إحدى القابلات والفريق الطبي فحصوا الحامل على متن السفينة، وقرروا أنها "أصيبت بمضاعفات طبية خطيرة قد تعرضها هي والطفل للخطر".

وناشدت السفينة "أوشن فايكنغ" التي ترفع علم النرويج السلطات الإيطالية والمالطية السماح بنزول 82 مهاجرا آخرين موجودين على متن السفينة، لكنها لكنه، لم تتلق ردا على الفور، الأربعاء.

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وكانت الحكومة الإيطالية السابقة أغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة التي تولت السلطة الأسبوع الماضي ستواصل هذه السياسة أم لا.

وفي وقت سابق، عثر طاقم السفينة "أوشن فايكنغ" على 50 من المهاجرين على متن قارب مطاطي، بما في ذلك المرأة المعرضة للولادة في أي وقت.

واستقبلت السفينة 34 مهاجرا آخرين الاثنين من مركب شراعي تديره مجموعة إنسانية أخرى.