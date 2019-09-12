ترودو يعلن حل البرلمان الكندي

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأربعاء، حل البرلمان، بعدما التقى الحاكمة العامة للبلاد، جولي باييت.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن ترودو يطمح بالنجاح لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، في الانتخابات العامة المقررة 21 أكتوبر المقبل.
والتقى ترودو وباييت، في وقت سابق الأربعاء، ليطلب منها حل البرلمان بموجب دورها كممثلة للملكة إليزابيث الثانية التي تعد فعليا رئيسة لكندا.
وقال ترودو أمام الصحفيين: «التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل البرلمان».
وسيواجه ترودو منافسة من جانب آندرو شير، زعيم حزب المحافظين، المعارض الرئيسي.
كما سيخوض الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاجميت الانتخابات، إلى جانب حزب الخضر بقيادة إليزابيث ماي.
لكن المنافسة القوية تظل بين حزبي الليبراليين والمحافظين، حسب استطلاعات رأي.
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مقدم من يورونيوز
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شاهد: فنانة أفغانية مراهقة تغير حياة أطفال شوارع كابول بالموسيقى
لا يقف الواقع المر لأفغانستان ولا العمر الصغير ولا كونها امرأة عوائق في وجه الفنانة الأفغانية المراهقة، الطالبة في الثانوية، معصومة محمدي التي تكرس جهدها ومهنتها لصالح خلق مستقبل أفضل لأطفال الشوارع في كابول. لمرتين أسبوعياً على الأقل، تقوم الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً، رفقة فرقتها "سفراء الطيبة" بجمع الأطفال من شوارع العاصمة ومرافقتهم إلى مقهى حيث تعلمهم الموسيقى وقراءة النوتات. تقول معصومة:" "في هذا العمر، يجب أن يتبعوا أحلام طفولتهم، أن يذهبوا إلى المدرسة ويدرسوا. رأيت خيبة الأمل في عيونهم ولهذا قررت أن أعلمهم الموسيقى". لا تكتفي معصومة بذلك، بل تكرس معظم ريع الحفلات الخاصة التي تحييها فرقتها، الذي لا يتجاوز 75 دولاراً للعرض الواحد، لصالح تعليم هؤلاء الأطفال الذين يرون فيها قدوة ومثالاً ويحلمون بأن يتبعوا خطواتها في المستقبل، كبريشنا التي تبلغ من العمر 12 عاماً وهي واحدة من خمسة عشر طفلاً يتتلمذون على يد معصومة. هذه الفتاة الشابة تأخذ على عاتقها مهمة ضخمة، تحمل في طياتها أهدافاً تتمحور حول إحداث تغييرات في المجتمع الذي مزقته الحرب وحركة طالبان. فمنذ تأسيس الفرقة العام الماضي، وضع أفرادها نصب أعينهم تغيير توجه العامة، فإضافة إلى العروض الخاصة تقوم الفرقة بأداء بعض العروض في الشارع رغم ما تنطوي عليه من أخطار، في مجتمع ما زال ينظر للمرأة والموسيقى وما يعتبره" ثقافة غربية" نظرة متزمتة ومتشددة. ورغم ردود الفعل الإيجابية الكثيرة التي تحظى بها معصومة والفرقة عند غنائهم في الشارع إلا أن هناك من المارة من يسخر منهم ويضايقهم في كثير من الأحيان، وتعترف بأنها تشعر بالقلق أحياناً من ردود أفعال الناس في الشارع، كما تشعر بالقلق من عودة حركة طالبان. تتمنى معصومة أن تتحرر بلادها يوماً من القيود التي تكبلها وأن يتقبل الناس الفن والموسيقى وأن تستطيع هي وغيرها التعبير عن شغفهم بحرية: "يجب على طالبان قبول هذه الثقافة، من غير المسموح أن يحظروا أنشطتنا الموسيقية، لن نسمح لهم بذلك". للمزيد على يورونيوز: قوة الموسيقى .. كيف يغير التينور خوان دييغو فلوريز حياة أطفال البيرو؟ سيدة هندية في الـ 73 من عمرها تلد توأم بنات شاهد: أطفال أمريكا يستقبلون الموسم الدراسي بحقائب مضادة للرصاص
Euronews (Ar)
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شاهد: إندونيسية تخوض غمار رياضة "حائط الموت" بحجاب بدل الخوذة
في كلّ مرة تصل إلى مدينة جديدة في جولة مع الشركة حيث تعمل، تركب الإندونيسية ديفي أبريلياني (20 عاماً) على درّاجتها النارية الزهرية، وتدخل إلى هذه الحلبة الصغيرة التي تشبه الحفرة، وتعرف بـ"حائط الموت"، ثم تدور فيها على علّو يبلغ عشرة أمتار تقريباً. تسافر أبريلياني بطريقة دائمة، وتقدم نحو 300 عرض شهرياً، وتقول إنها تجني نحو 21 دولاراً يومياً، بحسب ما نقلته رويترز عنها. وتعمل مع زوجها الذي يرافقها دائماً، وابنتها الصغيرة (18 شهراً). خلال وقت قصير، أدهشت أبريلياني كثيرين وذاع صيتها في البلاد، فما تقوم به غير عادي أبداً. تضحك أبريلياني وتقول إنها، في الماضي، رغبت في أن تصبح طبيبة نفسية ولكن المشروع طوي الآن. ما يزيد الأمر "استثنائية" الصورة، اختيار الشابة عدم لبس خوذة الحماية. تكتفي بالحجاب عندما تركب على دراجتها، وتقول "إن النساء، اللواتي يعتبرنَ ضعيفات غالباً، قادرات على القيام بكل شيء، بما في ذلك الأمور الخطيرة". أحياناً يحصل أن تقدّم أبرلياني عروضاً في مدن إندونيسية، مجتمعاتها محافظة، جداً، وربّما لهذا السبب تحديداً اختارت أن تبقي على الحجاب ظاهراً. في الواقع، تعرف أن نظرة كثيرين إلى امرأة، تمارس هذا النوع من الرياضة، سلبية. وكي لا تزيد هذه النظرة سلبية، اختارت الإبقاء على الحجاب ظاهراً، وعدم لبس الخوذة كما تقول، في مخاطرة كبيرة. بالنسبة إلى شغفها بالرياضة، تقول إن أخاها غير الشقيق، الذي يمارس الرياضة نفسها، هو الذي أثر بها قبل أكثر من ثلاثة أعوام. ومنذ ذلك الحين بدأت تتدرب على ركوب الدراجة في حائط الموت. اليوم، صارت خبرتها تسمح لها بالوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. بالصور.. سيدتان تؤمان المصلين في صلاة مختلطة في مسجد بفرنسا باحث مسلم إندونيسي.. ممارسة الجنس دون زواج خلف أبواب مغلقة "حلال"
Euronews (Ar)
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شاهد: حريق هائل في قطار شحن انحرف عن مساره في إلينوي الأمريكية
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تسبب انحراف قطار عن سكته في إلينوي الأمريكية الثلاثاء العاشر من أيلول/ سبتمبر بنشوب حريق هائل بعد تسرب مادة شديدة الاشتعال من بعض العربات. وقالت السلطات إنها لا تعرف تماماً ماهية حمولة القطار الذي يتبع شركة "يونيون باسيفيك" للشحن، وليس لديها أي معلومات عن وقوع ضحايا، وكانت إدارة الطوارئ في مقاطعة سانت كلير قد قالت على لسان المتحدث باسمها إنها تلقت بلاغاً بالحادثة بعد الثانية عشرة والنصف ظهراً. ولاحت في الأفق أعمدة الدخان الأسود الكثيف على بعد أميال عن موقع الحادثة. للمزيد على يورونيوز: 23 قتيلاً على الأقل في انفجار بمصنع للألعاب النارية بمنطقة في الهند 25 قتيلا و9 مفقودين في حريق على متن سفية سياحية قرب سواحل كاليفورنيا حرائق الأمازون.. جحيمٌ فوق الأرض لا يزال مستعرًا ونيرانٌ تأتي على النبات والحيوان
Euronews (Ar)
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"بريتش إيرويز" تلغي كل رحلاتها تقريبا في بريطانيا بسبب إضراب لطياريها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.