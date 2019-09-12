دبي - بواسطة محمد فارس جاكرتا (رويترز) - أعلن نجل الرئيس الإندونيسي السابق بحر الدين يوسف حبيبي يوم الأربعاء وفاة والده الذي تولى السلطة خلال فترة انتقالية عاصفة أعقبت استقالة سلفه القوي سوهارتو عام 1998.

وقال طارق كمال حبيبي ابن الرئيس السابق لقناة مترو التلفزيونية إن أباه الذي كان يبلغ من العمر 83 عاما كان يعاني مشاكل في القلب.

وستقام جنازة رسمية يتقدمها الرئيس جوكو ويدودو عصر يوم الخميس.

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وتولى حبيبي الرئاسة خلفا لسوهارتو ليصبح ثالث رؤساء إندونيسيا بعد بضعة أشهر من توليه منصب نائب الرئيس، وذلك في وقت غرقت فيه البلاد في موجة من أعمال الشغب والاضطرابات الاقتصادية عقب الأزمة المالية الآسيوية. © Reuters وفاة الرئيس الإندونيسي السابق يوسف حبيبي

وجاء حكم حبيبي بعد سوهارتو الذي حكم إندونيسيا بقبضة حديدية على مدى 32 عاما. ومكث حبيبي في السلطة 17 شهرا فقط.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)