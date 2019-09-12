الديفا لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى

علم “اليوم 24″، أن الديفا لطيفة رأفت رزقت، صباح اليوم الخميس، بمولودتها الأولى، وهي أنثى.
ونشر عدد من الفنانين المغاربة، صورا للفنانة، بصفحاتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن فرحتهم بإنجاب لطيفة رأفت، خاصة وأنها كانت تواجه مشاكل صحية خلال الحمل.
ويشار إلى عشاق الفنانة المغربية تجابوا بفرحة مع خبر حملها الأول، لاسيما وأنها في عقدها الخامس.
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