دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يتجه إلى القاهرة لملاقاة النصر الليبي

توجهت بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى الديار المصرية، وذلك لمواجهة النصر الليبي، الأحد المقبل، ضمن ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت بعثة الفريق الأخضر، وجود جل اللاعبين باستثناء المالي ساليف كوليبالي، الذي تم فسخ عقده، قبيل أيام، بالإضافة إلى المهاجم الكونغولي نغيتا مالانغو، لعدم توصل الرجاء ببطاقته الدولية.

وتقام المواجهة على أرضية ملعب “بيترو سبورت” في العاصمة المصرية، القاهرة، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ألف متفرج.

ويبحث بطل كأس السوبر الإفريقي عن تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا، تمكنه من مناقشة مواجهة العودة بأريحية نسبية، والمقرر خوضها بعد أسبوعين، في المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.

ويستهدف الرجاء الذهاب بعيدا في دوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة، التي عاد إليها بعد غياب دام أربع سنوات، علما أنه يتصدر قائمة الأندية المغربية الأكثر تتويجا بها، بواقع ثلاثة ألقاب، متبوعا بغريمه الوداد صاحب اللقبين، ثم الجيش الملكي بتتويج وحيد.