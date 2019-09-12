بسبب الإصابة.. لاعبان من فريق الحسنية يغيبان عن المباراة ضد الاتحاد الليبي

لن يكون بمقدور الأرجنتيني “ميغيل غاموندي”، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، الاعتماد على خدمات كل من المهدي أوبيلا، وعبد الكريم باعدي، في المواجهة، التي ستجمع “غزالة سوس”، بمضيفه الاتحاد الليبي، السبت المقبل، ضمن ذهاب دور 32 (1) من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويعود سبب غياب اللاعبين إلى الإصابة، التي ألمت بهما، فبعد أن تعرض لها أوبيلا، أصابت، أيضا، باعدي أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، في المباراة الودية، التي جمعته بمنتخب النيجر، الثلاثاء الماضي، في الملعب الكبير لمدينة مراكش.

ومن المرتقب أن تصل بعثة الفريق السوسي إلى الديار التونسية، اليوم الخميس، علما أن اللقاء ستحتضنه أرضية ملعب الطيب المهيري، في مدينة صفاقس، بعد أن اختار الفريق الليبي، الملعب المذكور لاستضافة ممثل كرة القدم الوطنية.

ويبحث الفريق السوسي عن العودة بنتيجة إيجابية تمكنه من مناقشة مواجهة الإياب، بأريحية نسبية، والمقرر خوضها أسبوعين بعد لقاء الذهاب، بمركب أدرار، في مدينة أكادير.