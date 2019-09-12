القضاء يحكم بثلاث سنوات حبسا في حق مخرب حافلة في الرباط

بعد إطلاق الأسطول الجديد للنقل الحضري للرباط، تتعامل سلطات العاصمة بحزم مع من يهاجمون الحافلات الجديدة، ويخربونها، إذ أحيل شخص هاجمها، أخيرا، على المحكمة.

وفي ذات السياق، قال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، إن من يخربون الحافلات ينتظرهم السجن، إذ حكمت المحكمة الابتدائية في تمارة، أول أمس الثلاثاء، بثلاث سنوات حبسا على الشخص، الذي قام بتخريب حافلة ضمن الأسطول الجديد لشركة “ألزا” في تمارة، وذلك بعد أن تمكنت السلطات الأمنية في مدينة سلا من توقيفه، بناء على ما وثقته الكاميرات المثبتة في الحافلة.

وكانت مجموعة “ألزا” الإسبانية قد بدأت، نهاية شهر غشت الماضي، تشغيل خطوط النقل الحضري عبر حافلاتها الجديدة، وقالت إنها ستبدأ بتشغيل 150 حافلة في “متروبول الرباط”، على أن يرتفع هذا العدد بشكل تدريجي، وبناءً على دراسة حركة النقل، إلى 350 حافلة في نهاية شهر شتنبر الجاري.

كما ينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 430 حافلة ابتداء من العام الرابع، وفق تصريحات صحفية، كان قد أدلى بها “ألبرتو بيريز”، مدير مجموعة “ألزا”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوقع نقل 109 مليون راكب سنويا.

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وحسب المسؤول ذاته، فإن حافلات النقل الحضري الجديدة تنتمي إلى جيل حديث، وتتوفر على خدمة “الويفي”، وكاميرات مراقبة، فضلا عن ولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيوفر أسطول النقل الحضري في الرباط 1500 منصب شغل، تتوزع بين السائقين، والمراقبين، وموظفي الإدارة.

يذكر أن المصالح الأمنية تتفاعل مع كل الاعتداءات، التي تتعرض لها الحافلات، إذ تم توقيف المشتبه فيهم، وأيضا، المحرضين على ذلك.