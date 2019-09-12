ترامب: بولتون ورط أمريكا في “أخطاء كبرى” منها حرب العراق

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، اليوم الأربعاء، إن مستشاره السابق للأمن القومي “جون بولتون” شخصا قويا “لكن لم يكن على علاقة جيدة بأفراد الإدارة”.
وبحسب صحيفة “الأندبندنت”، فإن “ترامب” اتهم “بولتون” بتوريط أمريكا في أخطاء كبيرة، منها حرب العراق.
واعتبر “ترامب” أن غزو العراق كان “خطأ جسيما” ساعد فيه “بولتون” وعمل عليه خلال عمله في إدارة الرئيس “جورج بوش”، الابن.
ولفت “ترامب” الانتباه إلى أنه كان على خلاف مع “بولتون”، أيضا، فيما يخص الشأن الليبي، والأوضاع في فنزويلا؛ وقال إن هناك 5 مرشحين لخلافته.
وتطرق “ترامب” إلى أزمة إيران، مشيرا إلى أن طهران بإمكانها أن تكون دولة عظيمة، لكن تعاملها مع الأمور يعطل ذلك.
وحذر “ترامب” إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون “خطيرا للغاية” عليها، لكنه عاد، وأكد أن واشنطن لا تريد تغيير النظام في إيران.
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