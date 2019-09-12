شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل تنعي مديرها السابق العقيد بازبيدي والان مع التفاصيل

نعت قيادة إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل وكافة منتسبيها ومتعاونيها في وفاة العقيد سعيد عوض بازبيدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل "السابق" الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء بمدينة المكلا. وأعربت قيادة إدارة مكافحة المخدرات وكافة منتسبيها ومتعاونيها عن حزنها الشديد بفقدان أحد قيادتها السابقين الذي ضحوا بحياتهم لأجل الوطن ومكافحة آفة المخدرات في حضرموت والذين اسهموا بنهوض إدارة مكافحة المخدرات وتقدمها. ورفع المقدم عبدالله احمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بإسمه وكل منتسبي ومتعاوني إدارة مكافحة المخدرات، خالص التعازي وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وأسرته ومحبيه بوفاة أحد قيادات إدارة مكافحة المخدرات. وابتهلت إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل وكافة منتسبيها ومتعاونيها المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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