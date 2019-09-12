شكرا لقرائتكم خبر عن الضاوي.. تعرف على قائد العملية السرية لاغتيال "إبراهم الحوثي" في صنعاء والان مع التفاصيل

نشر ناشط سياسي على صحفته عن خلفيات الشخصية التي قامت بتصفية ابراهيم الحوثي شقيق زعيم المتمردين وذلك في صنعاء قبال ايام.

محمد علي الضاوي هو المتهم بتصفية الحوثي، ويعتبر الضاوي ابن قرية بيت ضاوي في جبل بعدان الشامخ بمحافظة إب هذه القريه التي صمدت امام تقدم الحوثيين في اول محاولة لهم لدخول بعدان وظلت شهر كامل تقاومهم.

وقال الناشط الساسي معاذ الجمال، ان الضاوي نفذ عمليه جريئه في قلب صنعاء وذلك عندما استهدف إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي الذي اعترف الحوثيون بمقتله قبل اسابيع إلا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إليه في مارب واغتياله ثأراً لشقيق زعيم جماعتهم.

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وزعمت جماعة الحوثيين، امس الأربعاء، أنها تمكنت قبل أيام من القضاء على عميل مسؤول عن قتل شقيق زعيم الجماعة الأصغر، إبراهيم بدر الدين الحوثي، في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقُتل إبراهيم الحوثي، الشهر الماضي، في ظروف غامضة، قبل أن يعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه ”تعرَّض لتصفية نتيجة صراع أجنحة داخل جماعة الحوثيين، في أحد معاقل الميليشيات في حي حدة بصنعاء.

وربطت تقارير إخبارية مقتل إبراهيم الحوثي إثر صراعات داخل الجماعة، طفا بعضها على السطح مؤخرًا، خاصة بين رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.