جونسون ينفي الكذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث، بشأن تعليق عمل البرلمان، وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره.
يُذكر أنه جرى تعليق عمل البرلمان البريطاني اعتبارا من يوم الإثنين الماضي وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
خطوةُ تعليق عمل البرلمان، قال معارضوها إنها تهدف لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خطط جونسون بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإتمام العملية دون اتفاق نهاية الشهر المقبل.
وأمس الأربعاء، قضت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا، ببطلان قرار جونسون تعليق البرلمان.
وقالت المحكمة إن القرار يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره.
وردا على ذلك قال جونسون اليوم الخميس، إن تلك المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".
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