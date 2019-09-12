برلمان تشاد يمدد حالة الطوارئ بـ3 محافظات

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أحمد محمود - نجاميناالخميس 2019/9/12 02:49 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس التشادي إدريس ديبي
صادق البرلمان التشادي، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في 3 محافظات شرق وشمال البلاد، لمدة 4 أشهر، لوضع حد لانعدام الأمن، بحسب الحكومة التشادية.
واعتبر نواب معارضون أن "تمديد حالة الطوارئ لن يغير شيئا في الوضع القائم"، ووصفوا ما يجري بأنه "معركة خاسرة من قبل الحكومة".
وتعهدت الحكومة، التي مثّلت في الجلسة البرلمانية من جانب 5 وزراء بـ"فتح ممرات على الحدود للسماح لسكان هذه المحافظات الثلاث بالخروج والحصول على الإمدادات الضرورية في السودان وليبيا".
وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي أعلن، في أغسطس/آب الماضي، حالة الطوارئ بـ3 محافظات بشرق وشمال البلاد، ودعا لنزع سلاح المدنيين، وذلك بعد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة، خلفت عشرات القتلى.
وأعلنت السلطات في تشاد، حدودها مع ليبيا والسودان، وأفريقيا الوسطى، بعد فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المحافظات شرقي البلاد.
وقال وزير الأمن التشادي محمد أبا، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمنطقة الحدود المشتركة مع ليبيا، في 24 أغسطس/آب الماضي، إن "المنطقة أصبحت غير خاضعة للمراقبة بسبب المهربين وتجار المخدرات والجريمة المنظمة".
وتعاني تشاد من عدة نزاعات منها عرقية أدت، مطلع شهر أغسطس/آب الجاري، إلى مقتل 37 شخصا على الأقل خلال 3 أيام من معارك بين مزارعين ورعاة شرقي البلاد.
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