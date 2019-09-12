وصل عدد من أبناء ​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ إلى مطار ​شارل ديغول​ في ​باريس​ للتحضير لريسيتالات ب​اللغة​ الفرنسية والعربية بمشاركة فرقة موسيقية من ​الجيش الفرنسي​ وكان في إستقبالهم على أرض المطار الملحق العسكري اللبناني في فرنسا العميد الركن نمر ابي ناصيف الذي كانت سعادته كبيرة في ملاقاة الأولاد. وسوف يبدأ كورال مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري التحضيرات اللازمة للرسيتال باللغتين الفرنسية والعربية المقرر نهار السبت القادم على مسرح la Garenne Colombes بمشاركة فرقة من موسيقى الجيش الفرنسي رئيسة المؤسسة ليا العاقوري شكرت الملحق العسكري اللبناني الذي واكب التحضيرات لهذه الرحلة و الذي كان مهتم بأدق التفاصيل لما فيه خير الأطفال ايمانا" منه بتضحيات أبائهم وبخسارتهم التي لا تعوض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبناء شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن يحيون رسيتالا في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.