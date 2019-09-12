لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "إننا اعترضنا على تعيينات ​ديوان المحاسبة​ لعدم اتباع الالية اللازمة بكاملها".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: اعترضنا على تعيينات ديوان المحاسبة لعدم اتباع الالية اللازمة بكاملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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